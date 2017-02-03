«Милан» обыграл «Дарушшафаку» «+2», несмотря на 20 очков Уонамэйкера

Турки выиграли первую четверть со счётом 24:20, после чего увеличили преимущество до перерыва ещё на 9 очков, однако рывок «Милана» в последней десятиминутке (28:14), позволил победить в матче хозяевам.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Дарушшафаки» Брэдли Уонамэйкер. Он набрал 20 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.

