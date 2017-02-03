Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28646212/
3 февраля 2017, 1:03 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» обыграл «Дарушшафаку» «+2», несмотря на 20 очков Уонамэйкера

Итальянский «Милан» обыграл турецкую «Дарушшафаку Догуш» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 89:87.

Турки выиграли первую четверть со счётом 24:20, после чего увеличили преимущество до перерыва ещё на 9 очков, однако рывок «Милана» в последней десятиминутке (28:14), позволил победить в матче хозяевам.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Дарушшафаки» Брэдли Уонамэйкер. Он набрал 20 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России