«Бамберг» переиграл «Маккаби» Т-А в Евролиге, Стрельниекс набрал 25 очков
Немецкий «Бамберг» обыграл «Маккаби»
Тель-Авив в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:75.
Клуб из Израиля выиграл первую четверть со счётом 21:16, однако упустил преимущество уже во второй десятиминутке. Во второй половине матча немецкий клуб только увеличивал перевес в счёте.
Самым результативным игроком встречи стал латвийский защитник «Бамберга» Янис Стрельниекс. Он набрал 25 очков, совершил 1 подбор и отдал 4 передачи.
«Бамберг» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — 13-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter