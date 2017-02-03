«Бамберг» переиграл «Маккаби» Т-А в Евролиге, Стрельниекс набрал 25 очков

Клуб из Израиля выиграл первую четверть со счётом 21:16, однако упустил преимущество уже во второй десятиминутке. Во второй половине матча немецкий клуб только увеличивал перевес в счёте.



Самым результативным игроком встречи стал латвийский защитник «Бамберга» Янис Стрельниекс. Он набрал 25 очков, совершил 1 подбор и отдал 4 передачи.



«Бамберг» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — 13-й.