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3 февраля 2017, 0:11 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бамберг» переиграл «Маккаби» Т-А в Евролиге, Стрельниекс набрал 25 очков

Немецкий «Бамберг» обыграл «Маккаби» Тель-Авив в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:75.

Клуб из Израиля выиграл первую четверть со счётом 21:16, однако упустил преимущество уже во второй десятиминутке. Во второй половине матча немецкий клуб только увеличивал перевес в счёте.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский защитник «Бамберга» Янис Стрельниекс. Он набрал 25 очков, совершил 1 подбор и отдал 4 передачи.

«Бамберг» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — 13-й.
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