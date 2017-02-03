Итудис: В целом игра с «Фенербахче» была равной, ЦСКА повредила третья четверть
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги против «Фенербахче» (71:77).
«Поздравляю “Фенербахче” с победой. В целом игра была равной. Можно много говорить о том, как мы начали, насколько сбалансированно провели первую половину. Безусловно, нам повредила третья четверть. Мы совершили потери, атаковали с низким процентом. Были и другие аспекты. Тем не менее мы сражались. “Фенер” более собранно провёл концовку и победил», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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