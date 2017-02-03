Есть ли жизнь без Теодосича? ЦСКА вновь проиграл в Стамбуле

Противостояние ЦСКА и «Фенербахче» незаметно перешло из разряда рядовой борьбы в рамках Евролиги в самое настоящее дерби. Градус отношений команд повысился ещё после прошлогоднего «Финала четырёх», когда благодаря памятному броску Виктора Хряпы «армейцы» спаслись в основное время, а затем дожали стамбульцев в овертайме и завоевали заветный кубок.

Первая встреча с тех пор состоялась в Москве в конце декабря. Тогда красно-синие, контролировавшие ход матча на большем его протяжении, сдали в концовке, позволили гостям затащить себя в дополнительную пятиминутку, где были без шансов смяты сверхмотивированным соперником. С того поражения началась и трёхматчевая неудачная серия «армейцев», после которой команда не до конца отошла до сих пор. Та неудача остаётся первой и единственной для команды Димитриса Итудиса в родных стенах.



Настало время поединка в Стамбуле. Накануне матча стало известно, что встречу точно пропустят лидеры «армейцев» Милош Теодосич и Виктор Хряпа. Не добавлял позитивных эмоций и тот факт, что в турецкой столице в этом сезоне ЦСКА уже проигрывал — первое поражение в сезоне им нанесла «Дарушшафака» Дэвида Блатта, это было ещё в середине ноября.

В дебюте матча соперники обменялись затяжными, но довольно бестолковыми попытками открыть счёт. И «Фенер», и ЦСКА не уложились в 24 секунды, отведённые на атаку, оба раза соперники выполняли неподготовленные броски из-за дуги, в обоих случаях мяч не достиг даже дужки кольца. Наверняка, свою роль сыграли и традиционно переполненные трибуны «Улкер Спортс Арены».



После потери Никиты Курбанова получил неспортивный фол Кайл Хайнс. Годом ранее это было бы самое обычное тактическое нарушение, но благодаря новому правилу Евролиги «Фенер» получил право на бонусные штрафные. Любезностью на любезность ответили стамбульцы, новичок клуба Энтони Беннетт не совладал с мячом и упустил его за боковую. Следом пробежку допустил Никола Калинич. Первая четверть вообще проходила в несколько сумбурном ключе, прекрасно знающие друг друга оппоненты проводили львиную долю времени в вязкой борьбе на каждом участке площадки. Тем не менее, ЦСКА был чуть точнее и повёл 9:4.



Второй фол в середине десятиминутки схватил Хайнс. Итудис посадил центрового на скамейку, выпустив вместо него Джеймса Огастина. Чуть позже на площадке появились звёздные игроки стамбульцев: Бобби Диксон, Ян Веселы и Перо Антич. У «армейцев» вышел Нандо де Коло. Отчасти усилиями лидеров «Фенербахче» устроил рывок 7:0. Андрей Воронцевич, а затем и как всегда стабильный де Коло остудили пыл соперника. Тогда турки стали набирать очки с линии штрафных, ведь москвичи очень рано исчерпали лимит персональных замечаний. Точку в первой четверти поставил Джеймс Наннали, уверенно завершивший быстрый прорыв лёгкими двумя очками из-под кольца. В итоге хозяева ушли на первый перерыв с минимальным преимуществом — 15:14.

Старт второй четверти ознаменовался сумасшедшими бросками со средней дистанции Дмитрия Кулагина и Костаса Слукаса. Попадание последнего болельщики встретили оглушительным рёвом. Не менее громкой была реакция трибун на эпизод с участием Семёна Антонова: фанатам показалось, что россиянин допустил пробежку, но судьи нарушения не зафиксировали. После картинного падения Веселы в результате лёгкого контакта с Джоэлом Фрилэндом, апеллировать к судьям принялся и главный тренер хозяев Желько Обрадович. Арбитры не обращали на это никакого внимания. Подумаешь, давление. Это ведь Стамбул!



Тем временем на площадке продолжались «качели». Вперёд выходили то одни, то другие, но совершить сколько-нибудь значительный рывок соперники друг другу не позволяли. Антич забил сложную «трёху» через руки Воронцевича. Тот ответил македонцу «бомбой» в лицо, форвард стамбульцев даже руки не успел поднять. После штрафных «Фенера» счёт в очередной раз сравнялся — 29:29.



Игра разбилась на короткие отрезки, постоянно перемежаемые фолами с обеих сторон. Ещё один показатель принципиальности соперничества. Дальнее попадание Наннали вывело хозяев вперёд «аж» на 4 очка — 36:32. Итудис решил не испытывать судьбу и взял тайм-аут. После паузы москвичи быстро сравняли счёт, и тайм-аут взял уже разгневанный Обрадович. Четверть завершилась данком Хайнса и точным броском со средней Кори Хиггинса после потери «Фенера» — 40:36. Бросилось в глаза, как бережно обращались с мячом «армейцы» — за 20 минут они допустили всего одну потерю против шести у хозяев.

Вторая половина началась с технического Итудису. Главный тренер слишком бурно отреагировал на судейское решение, подарив Луиджи Датоме штрафной, благодаря которому стамбульцы сократили отставание до минимума. Ещё через мгновение точные броски с линии Диксона вновь вывели «Фенер» вперёд. Богдан Богданович и всё тот же Диксон соорудили мини-рывок 5:0 и подарили своей команде максимальный отрыв по ходу матча — 47:42.

В критический момент дрогнул де Коло, допустивший потерю. К счастью, в ответной атаке судьи зафиксировали пробежку у Экпе Юдо. Центровой хотел забить сверху, но забыл, что он в Европе, а не в НБА, и сделал слишком много шагов перед прыжком.



Нападение ЦСКА начало сбоить в самый неподходящий момент. Атаки стамбульцев, напротив, гораздо чаще завершались успешно. Трёхочковый Датоме вывел «Фенербахче» вперёд уже на 9 очков — 53:44. «Армейцы» немного подсократили отрыв, но де Коло вновь допустил потерю, а Богданович забил очередную «трёху» и вернул хозяевам девятиочковое преимущество.

Вернувшийся на площадку Кулагин неизвестно зачем решил потянуть одеяло на себя и дважды смазал броски с сопротивлением. Если бы не геройства партнёров по команде, Дмитрий наверняка незамедлительно отправился бы обратно на скамейку. Напоследок Богданович накрыл потенциальный баззер-битер Фридзона — 60:51.



Заключительный отрезок для ЦСКА тоже не задался. «Фенер» отлично оборонялся, а «армейцы» хватали один фол за другим. Именно в этот момент особенно явно чувствовалось отсутствие Теодосича, уж очень москвичам не хватало его внезапных «трёх» и волшебных передач!



Ложками мёда в бочке дёгтя стали два подряд дальних попадания в исполнении де Коло. Одно из них нивелировал своей «бомбой» Антич, на второе ответ у стамбульцев нашёлся не сразу. Отставание ЦСКА сократилось до «+6» — 59:65, и Обрадович взял тайм-аут.