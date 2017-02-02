«Очень круто играть в такой атмосфере, настоящее удовольствие, даже несмотря на то, что болельщики против нас. Это мотивирует обе команды. Похожая обстановка в Белграде, в Греции, мы уже вроде как привыкли. Вместе с тем мы профессионалы, и давление трибун несильно сказывается на качестве игры. “Фенер” хорошо оборонялся, они позволили нам набрать только 71 очко, но при этом в родных стенах набрали лишь 77. Обе команды бились, сражались. Я второй раз играю против “Фенербахче”, это настоящая битва двух грандов. Все знают друг друга, игрокам сложно чем-то удивить соперника.



Какой был план на игру? Не могу сказать, это секрет. В целом мы выполняли тренерскую установку», — сказал Антонов в интервью «Чемпионату».



Напомним, ЦСКА уступил «Фенербахче» со счётом 71:77, потерпев шестое поражение в нынешнем регулярном чемпионате.