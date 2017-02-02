ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 21 встрече. «Фенербахче», в активе которого 13 побед, идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 9 февраля примет сербскую «Црвену Звезду», «Фенербахче» на следующий день на выезде сыграет с турецкой «Дарюшшафакой».