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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28645710/
2 февраля 2017, 23:09 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 71:77 в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице одержав 15 побед в 21 встрече. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 21 встрече. «Фенербахче», в активе которого 13 побед, идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 9 февраля примет сербскую «Црвену Звезду», «Фенербахче» на следующий день на выезде сыграет с турецкой «Дарюшшафакой».
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