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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28645697/
2 февраля 2017, 23:09 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Лекавичюса помогли «Жальгирису» обыграть «Барселону» в Евролиге

Литовский «Жальгирис» обыграл испанскую «Барселону» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 89:85.

Каталонцы лидировали с разницей «+6» после первой четверти, однако во второй десятиминутке хозяева отыгрались и даже вышли вперёд с минимальным преимуществом. Ключевой стала заключительная четверть, в ходе которой «Жальгирис» набрал на 4 очка больше, чем соперник.

Форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас и защитник Лукас Лекавичюс набрали по 17 очков, став самыми эффективными игроками матча.
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