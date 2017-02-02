17 очков Лекавичюса помогли «Жальгирису» обыграть «Барселону» в Евролиге
Литовский «Жальгирис» обыграл испанскую «Барселону» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 89:85.
Каталонцы лидировали с разницей «+6» после первой четверти, однако во второй десятиминутке хозяева отыгрались и даже вышли вперёд с минимальным преимуществом. Ключевой стала заключительная четверть, в ходе которой «Жальгирис» набрал на 4 очка больше, чем соперник.
Форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас и защитник Лукас Лекавичюс набрали по 17 очков, став самыми эффективными игроками матча.
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