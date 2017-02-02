15 минут форы. УНИКС проиграл четвёртый матч Евролиги подряд
Катастрофический провал казанцев в обороне на периметре в первой четверти заранее предопределил исход встречи с «Олимпиакосом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чуть ли ни впервые в сезоне УНИКС оказался в ситуации, когда соперник вышел на встречу с ним с не менее серьёзными кадровыми потерями. И хотя они выразились только в отсутствии Василиса Спанулиса, его значимость для «Олимпиакоса» вряд ли можно переоценить. Впрочем, как выяснилось, это обстоятельство не сыграло никакой роли.
Фактически матч оказался разделённым на две неравные части, в первой из которых на площадке играла только одна команда. Такое утверждение немного несправедливо по отношению к Артёму Параховскому, который на первых минутах умело пользовался нерасторопностью в обороне своего оппонента Николы Милутинова, а также отметился эффектным
Даже проиграв первую четверть «-20» и не раз побеседовав с Евгением Пашутиным, хозяева не вполне поняли, как могут
Лишь спустя 15 минут с начала матча свои первые очки набрал Кит Лэнгфорд, открывший встречу «эйр-болом». Но, забив с фолом и реализовав штрафной, он не остановился, и нападение хозяев больше не выглядело беззубым, хотя к большому перерыву удалось лишь восстановить
После того, как Лэнгфорд включил полные обороты, и вплоть до конца третьей четверти зрители наблюдали за его впечатляющей дуэлью с Грином. При этом лидер УНИКСа предпочитал либо бить
Успокоить тренера сумел Принтезис, который в отсутствие Спанулиса, взял в ключевой момент ответственность на себя. Вначале он продавил дважды продавил оппонента в трёхсекундной, и хотя во второй раз промахнулся, но дал возможность Милутинову добить с фолом. Затем вынудил Евгения Воронова сфолить вдали от кольца, и наконец двумя трёхочковыми подряд и передачей в быстрый отрыв Грину окончательно убил забрезжившие было надежды казанцев спастись.
Достойно ответить Гиоргиосу хозяевам во многом помешала усталость. Ведь обладающий и без того ограниченной ротацией Пашутин в очередной раз не использовал в полной мере даже эти скромные возможности. Так Лэтэвиус Уильямс и Коти Кларк на двоих провели на площадке лишь четыре минуты, а Столл и Орландо Джонсон — по 12 минут каждый. А ведь при этом кроме Лэнгфорда, Антипова и Параховского ни один игрок УНИКСа не смог набрать хотя бы 5 очков. В итоге, уступив 75:90, казанцы во второй раз в сезоне Евролиги потерпели четыре поражения кряду и плотно осели на дно турнирной таблицы.
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