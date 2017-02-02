15 минут форы. УНИКС проиграл четвёртый матч Евролиги подряд

Чуть ли ни впервые в сезоне УНИКС оказался в ситуации, когда соперник вышел на встречу с ним с не менее серьёзными кадровыми потерями. И хотя они выразились только в отсутствии Василиса Спанулиса, его значимость для «Олимпиакоса» вряд ли можно переоценить. Впрочем, как выяснилось, это обстоятельство не сыграло никакой роли.

Фактически матч оказался разделённым на две неравные части, в первой из которых на площадке играла только одна команда. Такое утверждение немного несправедливо по отношению к Артёму Параховскому, который на первых минутах умело пользовался нерасторопностью в обороне своего оппонента Николы Милутинова, а также отметился эффектным блок-шотом Гиоргиосу Принтезису. Но кроме подвигов Параховского и дальнего попадания Пола Столла за стартовые 10 минут УНИКС предъявить гостям не смог ничего. В ответ же хозяева получили ошеломляющий град трёхочковых. Старт семиминутной бомбардировке кольца казанцев дал Вангелис Манцарис, и он же поставил в ней точку — 7 точных дальних попыток из 10. Разнообразие в атаки «Олимпиакоса» вносили попадания со средней дистанции Милутинова и шедевры индивидуального мастерства Эрика Грина.



Даже проиграв первую четверть «-20» и не раз побеседовав с Евгением Пашутиным, хозяева не вполне поняли, как могут что-то изменить или хотя бы остановить падение. Ничем иным нельзя объяснить вопиющий эпизод в начале второго периода, когда Доминика Уотерса оставили на периметре совершенно без опеки. Он оставался в одиночестве настолько долго, что, оценив ситуацию, передумал идти в проход, вернулся за дугу и отправил в кольцо УНИКСа уже девятую «бомбу». Единственным, кто сумел хоть что-то противопоставить куражу греков в это время, оказался Павел Антипов, который вначале отметился дальним попаданием, а затем забил с фолом в проходе. А по-настоящему казанцы проснулись и включились в игру, только когда после шикарного аллей-упа в контратаке в исполнении Иоанниса Папапетру и Кема Бёрча перевес гостей достиг отметки «+26».

Лишь спустя 15 минут с начала матча свои первые очки набрал Кит Лэнгфорд, открывший встречу «эйр-болом». Но, забив с фолом и реализовав штрафной, он не остановился, и нападение хозяев больше не выглядело беззубым, хотя к большому перерыву удалось лишь восстановить статус-кво по состоянию на конец первой десятиминутки.



После того, как Лэнгфорд включил полные обороты, и вплоть до конца третьей четверти зрители наблюдали за его впечатляющей дуэлью с Грином. При этом лидер УНИКСа предпочитал либо бить из-за дуги, либо идти в проход до конца, а его визави чаще финтами разрывал дистанцию с опекуном и бросал со средней дистанции. А когда защитник «Олимпиакоса» перед заключительным периодом выдохся и ушёл в тень, Лэнгфорд продолжил попадать и раздавать передачи Параховскому. В результате, за шесть с половиной минут до финальной сирены Иоаннис Сферопулось был вынужден брать тайм-аут, чтобы разобраться, почему, несмотря на полный контроль над подборами и на своём, и на чужом щитах, от огромного превосходства его команды осталось лишь «+8».

Успокоить тренера сумел Принтезис, который в отсутствие Спанулиса, взял в ключевой момент ответственность на себя. Вначале он продавил дважды продавил оппонента в трёхсекундной, и хотя во второй раз промахнулся, но дал возможность Милутинову добить с фолом. Затем вынудил Евгения Воронова сфолить вдали от кольца, и наконец двумя трёхочковыми подряд и передачей в быстрый отрыв Грину окончательно убил забрезжившие было надежды казанцев спастись.



Достойно ответить Гиоргиосу хозяевам во многом помешала усталость. Ведь обладающий и без того ограниченной ротацией Пашутин в очередной раз не использовал в полной мере даже эти скромные возможности. Так Лэтэвиус Уильямс и Коти Кларк на двоих провели на площадке лишь четыре минуты, а Столл и Орландо Джонсон — по 12 минут каждый. А ведь при этом кроме Лэнгфорда, Антипова и Параховского ни один игрок УНИКСа не смог набрать хотя бы 5 очков. В итоге, уступив 75:90, казанцы во второй раз в сезоне Евролиги потерпели четыре поражения кряду и плотно осели на дно турнирной таблицы.