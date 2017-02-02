Астахов: БК «Химки» принципиально стать первыми в топ-16 КЕ и начать плей-офф дома

«Химки» в среду со счетом 89:77 на выезде обыграли литовский «Литкабелис» в выездном матче пятого тура топ-16 Кубка Европы и гарантировали себе выход в четвертьфинал. Чтобы занять первое место в группе подмосковной команде необходимо в последнем туре дома обыграть немецкую «Баварию» с преимуществом более 16 очков.

«Для нас принципиально занять первое место в своей группе топ-16, ведь четвертьфинальные серии в Кубке Европы проводятся до двух побед, и преимущество своей площадки будет играть важнейшую роль. Нужно не допустить тех ошибок, что были у нас в выездном матче с “Баварией”, когда мы вели в счете, но упустили инициативу, и выиграть у немцев более 16 очков», — сказал Астахов по телефону.

«Химки» в случае выхода в плей-офф с первого места сыграют в четвертьфинале с испанской «Уникахой», а со второго места попадут на испанскую «Валенсию».

«В четвертьфинале нас ждет одна из двух отличных испанских команд, обе прекрасно укомплектованы, и на кого бы мы ни попали — легко не будет. “Уникаха” последние годы играла в Евролиге, а с “Валенсией” мы регулярно сталкиваемся в последние годы», — отметил Астахов.

Форвард «Химок» Джереми Эванс не играет с 10 декабря. «Джереми Эванс травмирован, восстанавливается, но пока период восстановления четко не определен. У него достаточно сложная травма, и прогнозы по срокам даже доктора не делают», — заключил Астахов.