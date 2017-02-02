Пашутин: БК УНИКС был не готов к жесткой игре «Олимпиакоса» в матче Евролиги
Баскетболисты УНИКСа были не готовы к жесткой защите греческого «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги, заявил главный тренер казанцев Евгений Пашутин.
УНИКСа в четверг дома уступил «Олимпиакосу» со счетом 75:90. Для казанцев это поражение стало седьмым подряд во всех турнирах.
«Мы плохо начали матч, мы провалили первую четверть. Мы были не готовы к такой жесткой игре “Олимпиакоса”, и результат первой четверти был определяющим в матче. Если такая команда ведет “+20”, она вряд ли упустит это. Мы сделали ряд замен, попытались вернуться в игру, бились и старались, сократили отставание до семи, восьми очков», — сказал Пашутин журналистам.
«В который раз мы уже плохо начинаем матч. Нужно разобраться в этом. Я сказал ребятам, что не биться, не отдавать себя игре нельзя. Не нужно думать о том, что вот Кит Лэнгфорд набрал 20 очков, и я столько могу. Лезть в толпу с мячом, терять его. Дисциплина должна быть на первом месте, и если ее нет — последуют выводы», — отметил главный тренер УНИКСа.
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