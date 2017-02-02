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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28644797/
2 февраля 2017, 21:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

25 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в игре с «Олимпиакосом»

Казанский УНИКС на своей площадке проиграл греческому «Олимпиакосу» со счётом 75:90 в 21-м туре регулярного первенства Евролиги.

Уже в первой четверти гости добились преимущества в 20 очков. Второй отрезок команды провели на равных, а в третьей четверти подопечные Евгения Пашутина начали понемногу сокращать отставание. В заключительном отрезке УНИКС подобрался на расстояние 11 очков, но затем «Олимпиакос» вновь нарастил отрыв и довёл встречу до победы.

Результативнее всех в этой встрече сыграли защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд и Эрик Грин из «Олимпиакоса», набравшие по 25 очков.
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