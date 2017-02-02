25 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в игре с «Олимпиакосом»
Казанский УНИКС на своей площадке проиграл греческому «Олимпиакосу» со счётом 75:90 в 21-м туре регулярного первенства Евролиги.
Уже в первой четверти гости добились преимущества в 20 очков. Второй отрезок команды провели на равных, а в третьей четверти подопечные Евгения Пашутина начали понемногу сокращать отставание. В заключительном отрезке УНИКС подобрался на расстояние 11 очков, но затем «Олимпиакос» вновь нарастил отрыв и довёл встречу до победы.
Результативнее всех в этой встрече сыграли защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд и Эрик Грин из «Олимпиакоса», набравшие по 25 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter