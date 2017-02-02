Минские «Цмокi» в седьмой раз подряд проиграли в матчах Единой лиги ВТБ

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Сегодня подопечные Игоря Грищука проиграли в Саратове местному «Автодору» со счетом 81:88 (17:23, 17:17, 18:28, 29:20). Самым результативным в составе минчан оказался новичок команды Антонио Грейвз, набравший 14 очков. На балл меньше у Джастина Грея, 12 баллов набрал Александр Семенюк. Свою последнюю победу в этих соревнованиях минские «драконы» одержали 20 ноября 2016 года, обыграв в гостях пермскую «Парму». После сегодняшнего, седьмого подряд фиаско баскетболисты «Цмокі-Мiнск» занимают 12-е место среди 13 участников «банковского» турнира — 3 виктории в 14 матчах. Лидирует московский ЦСКА, у которого 13 побед в 14 играх. По 11 выигрышей в активе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (13 матчей), подмосковных «Химок» (14) и питерского «Зенита» (14). После окончания регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 8 лучших команд.

Следующий матч чемпионы Беларуси проведут 5 февраля на площадке «Минск-Арены» против казанского УНИКСа, который выиграл 10 из 14 матчей. Одним из лидеров казанской команды является центровой сборной Беларуси Артем Параховский. Он оказался единственным белорусским игроком, который сыграет в первом в истории Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Причем Артем Параховский включен в стартовую пятерку команды «Звезды мира», которой будут противостоять «Звезды России». В конкурсе лучших исполнителей трехочковых бросков примет участие американский защитник «Цмокi-Мiнск» Джастин Грей. Встреча лучших игроков лиги состоится 11 февраля в Сочи.