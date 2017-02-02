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2 февраля 2017, 20:39 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Автодора» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в четверг в Саратове, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:81 (23:17, 17:17, 28:18, 20:29). Самым результативным игроком в составе победителей стал Николас Миннерат, набравший 30 очков. У минчан выделялся Антонио Грейвс, в активе которого 14 очков.

«Автодор» в следующем матче 5 февраля сыграет в гостях с московским ЦСКА. «Цмоки-Минск» в этот же день примет казанский УНИКС.
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