Баскетболисты «Автодора» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в четверг в Саратове, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:81 (23:17, 17:17, 28:18, 20:29). Самым результативным игроком в составе победителей стал Николас Миннерат, набравший 30 очков. У минчан выделялся Антонио Грейвс, в активе которого 14 очков.

«Автодор» в следующем матче 5 февраля сыграет в гостях с московским ЦСКА. «Цмоки-Минск» в этот же день примет казанский УНИКС.