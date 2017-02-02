УНИКС в четверг проведет в Казани матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом». УНИКС, проигравший три последних матча в турнире, занимает 13-е место в регулярном чемпионате Евролиги с семью победами после 20 игр. «Олимпиакос» находится на третьей строчке с 14 победами.

«УНИКС мне нравится, они очень неплохо укомплектованы в этом сезоне, единственное, что очень уж много они отдали “своих” игр. Правда, и выигрывали те матчи, где от них не ждали, но обидных поражений было слишком много. Объективно если смотреть, то шансов на выход в плей-офф теперь крайне мало. Нельзя было “свои” матчи отдавать. Тем не менее, крест на команде ставить точно не стоит, в четверг с “Олимпиакосом” команда точно побьется», — сказал Елевич по телефону.

«Вообще турнир с новой круговой системой стал интереснее, сильнее. Мы видим реальный уровень всех команд. Есть команды, который удивляют, как “Жальгирис”, у которого нет, казалось бы, состава, отвечающего высоким требованиям, но как они бьются, как показывают зубы! Это достойно уважения. Вообще, лучшие команды из Евролиги достойны сформировать европейский дивизион НБА, думаю, мы к этому придем, Европа достойна этого», — заключил Елевич.