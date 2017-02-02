ЦСКА сыграет с турецким «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

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«Фенербахче» — один из сильнейших клубов Турции последних лет, чемпион страны в 2014 и 2016 гг., участник «финала четырех» двух последних турниров Евролиги. Однако главный европейский титул стамбульская команда пока не выигрывала, хотя в прошлом сезоне «Фенербахче» был очень близок к успеху, проиграв в финальном матче ЦСКА лишь в овертайме.

В нынешнем сезоне «Фенербахче» после двух третей дистанции занимает четвертое место, одержав в 20 матчах 13 побед. Армейцы выиграли 15 раз и уступают лидерство «Реалу» лишь из-за поражения в очной встрече. Уступил ЦСКА и «Фенербахче» — на своей площадке 23 декабря (79:95 в овертайме).

«Фенербахче» успешно выступает и в нынешнем чемпионате Турции, занимая после 16 туров первое место — 14 побед. Главной звездой клуба считается главный тренер — 56-летний Желько Обрадович, который восемь раз выигрывал Евролигу с четырьмя различными клубами. Первый свой титул Обрадович завоевал с белградским «Партизаном» в 32 года, а сборную Югославии он привел к победам на чемпионатах мира и Европы.

Матч пройдет на домашней «Улкер-Арене» турецкого клуба в Стамбуле, начало — 20:45 мск. В четверг свою встречу 21-го тура Евролиги проведет и казанский УНИКС — на своей площадке против занимающего третью строчку греческого «Олимпиакоса». Волжане выиграли лишь семь матчей из 20 и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в четвертьфинал.