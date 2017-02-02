ЦСКА сыграет с турецким «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях против турецкого «Фенербахче» в матче 21-го тура Евролиги. Армейцы обыграли «Фенербахче» в драматичном финале прошлогодней Евролиги, однако подопечные Желько Обрадовича взяли реванш в нынешнем сезоне и рассчитывают на свой первый титул лучшего клуба Европы.
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«Фенербахче» — один из сильнейших клубов Турции последних лет, чемпион страны в 2014 и 2016 гг., участник «финала четырех» двух последних турниров Евролиги. Однако главный европейский титул стамбульская команда пока не выигрывала, хотя в прошлом сезоне «Фенербахче» был очень близок к успеху, проиграв в финальном матче ЦСКА лишь в овертайме.
В нынешнем сезоне «Фенербахче» после двух третей дистанции занимает четвертое место, одержав в 20 матчах 13 побед. Армейцы выиграли 15 раз и уступают лидерство «Реалу» лишь
«Фенербахче» успешно выступает и в нынешнем чемпионате Турции, занимая после 16 туров первое место — 14 побед. Главной звездой клуба считается главный тренер — 56-летний Желько Обрадович, который восемь раз выигрывал Евролигу с четырьмя различными клубами. Первый свой титул Обрадович завоевал с белградским «Партизаном» в 32 года, а сборную Югославии он привел к победам на чемпионатах мира и Европы.
Матч пройдет на домашней «Улкер-Арене» турецкого клуба в Стамбуле, начало — 20:45 мск. В четверг свою встречу 21-го тура Евролиги проведет и казанский УНИКС — на своей площадке против занимающего третью строчку греческого «Олимпиакоса». Волжане выиграли лишь семь матчей из 20 и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в четвертьфинал.
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