Иванович: Во второй половине матча у «Химок» появилась расслабленность

«Мы начали этот матч просто здорово, причём как в защите, так и в нападении. Играли с терпением и забивали свои мячи. Этому есть два объяснения. Помимо собственно хорошей игры следует сказать о “Лиеткабелисе”, который два дня назад провёл очень сложный матч в чемпионате Литвы и не начал встречу с той интенсивностью, которую показал после перерыва.



Вторая половина получилась совершенно другой: её мы начали с большим преимуществом, но затем появилась расслабленность, мы не забили ряд бросков, а соперник стал действовать агрессивно. В конечном итоге мы заслужили эту победу. В то же время хочу поздравить “Лиеткабелис”, это очень умная команда, которая показывает очень хороший баскетбол», — цитирует Ивановича сайт «Химок».