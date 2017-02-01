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1 февраля 2017, 22:49 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Валиева помогли «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» «+24»

Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» со счётом 90:66 в пятом туре стадии Топ-16 Еврокубка.

Первая половина встречи прошла на равных, но в третьей четверти подопечные Василия Карасёва позволили соперникам набрать всего четыре очка, создав задел для победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Евгений Валиев, который набрал 17 очков. «Нижнему Новгороду» 16 баллов принёс американский форвард Деандре Кейн.
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