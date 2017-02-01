17 очков Валиева помогли «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» «+24»

Первая половина встречи прошла на равных, но в третьей четверти подопечные Василия Карасёва позволили соперникам набрать всего четыре очка, создав задел для победы.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Евгений Валиев, который набрал 17 очков. «Нижнему Новгороду» 16 баллов принёс американский форвард Деандре Кейн.

