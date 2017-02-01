Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28631927/
1 февраля 2017, 22:45 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Химки» на выезде обыграли «Лиеткабелис» «+12», Швед и Магден набрали по 23 очка

Подмосковные «Химки» на выезде одолели литовский «Лиеткабелис» со счётом 89:77 в матче пятого тура стадии Топ-16 Еврокубка.

Российский клуб добился двузначного преимущества уже в первой четверти, а к большому перерыву довёл отрыв до «+23». В третьей четверти литовцам удалось организовать рывок и сократить отставание, но в заключительном отрезке «Химки» отстояли преимущество.

Результативнее всех в этом матче сыграли защитник «Химок» Алексей Швед и его коллега по позиции Бен Магден из «Лиеткабелиса». На счету обоих по 23 очка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России