«Химки» на выезде обыграли «Лиеткабелис» «+12», Швед и Магден набрали по 23 очка

Российский клуб добился двузначного преимущества уже в первой четверти, а к большому перерыву довёл отрыв до «+23». В третьей четверти литовцам удалось организовать рывок и сократить отставание, но в заключительном отрезке «Химки» отстояли преимущество.



Результативнее всех в этом матче сыграли защитник «Химок» Алексей Швед и его коллега по позиции Бен Магден из «Лиеткабелиса». На счету обоих по 23 очка.

