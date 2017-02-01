Теодосич и Хряпа не сыграют за ПБК ЦСКА в выездном матче Евролиги с «Фенербахче»
Капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа и защитник Милош Теодосич не полетели с командой в Стамбул и не примут участие в матче Евролиги против турецкого «Фенербахче», сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе армейцев.
ЦСКА в четверг сыграет с «Фенербахче» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Теодосич не выходил на площадку с 13 января, пропустив с тех пор три матча Евролиги и две встречи Единой лиги ВТБ. Хряпа пропустил предыдущие две игры ЦСКА.
ЦСКА занимает второе место в Евролиге, одержав 15 побед в 20 матчах, «Фенербахче» — четвертое (13 побед в 20 матчах).
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