Теодосич и Хряпа не сыграют за ПБК ЦСКА в выездном матче Евролиги с «Фенербахче»

ЦСКА в четверг сыграет с «Фенербахче» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Теодосич не выходил на площадку с 13 января, пропустив с тех пор три матча Евролиги и две встречи Единой лиги ВТБ. Хряпа пропустил предыдущие две игры ЦСКА.

ЦСКА занимает второе место в Евролиге, одержав 15 побед в 20 матчах, «Фенербахче» — четвертое (13 побед в 20 матчах).