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1 февраля 2017, 18:31 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Стали известны стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Евгений Пашутин и Димитрис Итудис назвали стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также главные тренеры команд назвали своих помощников. Увеличить
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Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Пашутин возглавляет сборную «Звезд России», Итудис — сборную «Звезд мира».

В стартовом составе команды «Звезды России» выйдут Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Сергей Карасев, Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.

У «Звезд мира» в стартовую пятерку вошли Милош Теодосич, Нандо Де Коло, Кит Лэнгфорд, Янис Тимма и Артем Параховский.

Также главные тренеры команд назвали своих помощников. В штаб Пашутина вошли Василий Карасев и Вячеслав Шушаков. Итудису будут ассистировать еще помощники из тренерского штаба ЦСКА — Антон Юдин и Костас Хацихристос.
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