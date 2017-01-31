Шталбергс: У «НН» и «Зенита» уже нет секретов друг от друга

Тренер считает, что соперники вряд ли смогут удивить друг друга. Игра состоится 1 февраля в 20:00 мск.



«Обе команды прекрасно понимают важность этого матча. Когда на протяжении одного сезона встречаешься с противником в третий раз, никаких секретов уже не остаётся. Всё зависит от упорной работы на площадке и желания побеждать», — цитирует наставника официальный сайт «Нижнего Новгорода».