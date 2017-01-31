Шталбергс: У «НН» и «Зенита» уже нет секретов друг от друга
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением накануне матча Еврокубка против «Зенита».
Тренер считает, что соперники вряд ли смогут удивить друг друга. Игра состоится 1 февраля в 20:00 мск.
«Обе команды прекрасно понимают важность этого матча. Когда на протяжении одного сезона встречаешься с противником в третий раз, никаких секретов уже не остаётся. Всё зависит от упорной работы на площадке и желания побеждать», — цитирует наставника официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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