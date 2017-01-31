«Локомотив-Кубань» на последних секундах уступил «Гран Канарии» в Еврокубке

Испанцы уступили в первой четверти со счётом 22:28, после чего отыгрались и вышли вперёд в третьей десятиминутке. На последних секундах матча на табло была ничья, но «Гран Канария» вырвала победу перед самой сиреной.



Самым эффективным игроком матча стал игрок испанского клуба Бо Маккалеб. На его счету 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 3 перехвата.

