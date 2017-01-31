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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28618236/
31 января 2017, 23:15 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» на последних секундах уступил «Гран Канарии» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете проиграл испанскому клубу «Гран Канария» в матче пятого тура группового этапа Еврокубка — 66:68.

Испанцы уступили в первой четверти со счётом 22:28, после чего отыгрались и вышли вперёд в третьей десятиминутке. На последних секундах матча на табло была ничья, но «Гран Канария» вырвала победу перед самой сиреной.

Самым эффективным игроком матча стал игрок испанского клуба Бо Маккалеб. На его счету 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 3 перехвата.
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