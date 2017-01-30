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30 января 2017, 20:11 | Баскетбол: Еврокубки | УНИАН

Лидер баскетбольной Суперлиги «Химик» уверенно победил в Харькове в матче с «Политехником»

В Харькове завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в котором «Політехник» принимал лидера турнирной таблицы суперлиги «Химик» (Южный) и проиграл, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 74:90. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 74:90.

Чемпион Украины с первых минут взялся за дело. Южненцы уже в первой десятиминутке продемонстрировали свое превосходство на паркете, а во второй, совершив рывок 9:0, окончательно ушли в отрыв. Команда Степановського с высоким процентом атаковала с игры, пользуясь дырами в обороне харьковчан, которые появлялись в результате активного движения мяча. Отдельно стоит отметить Сидорова, который, выйдя в старте, отлично смотрелся на паркете, а также результативный выход из лавы Петрова, который сделал доминирование южненцев в «краске» еще более ощутимым.

После большого перерыва харьковчане сумели прийти в себя, более того уверенно выиграли третью четверть. «Политехник», в составе которого в атаке феерил Козлов, набрал за десятиминутку 29 очков, сократив отставание до 11 очков перед заключительной четвертью. Однако по-настоящему вернуться в игру «Химик» харьковчанам не позволил. Отличная игра под щитами в исполнении Лава, а также активные действия в атаке от Конева снова отодвинули хозяев, которых на еще один рывок не хватило. Южненцы вновь получили свободу действий в атаке и спокойно довели матч до победы, выиграв сезонную серию у «Политехника» всухую.

«Политехник» — «Химик» 74:90 (18:22, 12:22, 29:19, 15:20).

«Политехник»: Козлов 31, Столікер 12 + 6 подборов, Сайниев 5 + 5 передач, Бест 8 + 6 подборов.

«Химик»: Лав 19 + 9 подборов, Сидоров 15, Конев 13 + 7 подборов, Петров 14 + 8 подборов, Антипов 10 + 10 підбиринь, Смит 6 + 9 передач.

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