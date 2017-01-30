«Маккаби» (Тель-Авив) отчислил баскетболиста Уимса после отказа сдать допинг-тест
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» исключил американского форварда Сонни Уимса из заявки в Евролиге и отчислил из команды после отказа пройти допинг-тест, сообщил известный баскетбольный журналист Дэвид Пик в своем микроблоге в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник появилась информация, что 30-летний Уимс отказался сдать
По данным Пика, после произошедшего инцидента Уимс больше не будет защищать цвета «Маккаби».
С 2012 по 2015 год Уимс выступал за московский ЦСКА, став с армейцами трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2014 году он вошел в сборную всех звезд Евролиги. Летом 2016 года Уимс подписал двухлетний контракт с «Маккаби» из
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