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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28603159/
30 января 2017, 18:58 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Маккаби» (Тель-Авив) отчислил баскетболиста Уимса после отказа сдать допинг-тест

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» исключил американского форварда Сонни Уимса из заявки в Евролиге и отчислил из команды после отказа пройти допинг-тест, сообщил известный баскетбольный журналист Дэвид Пик в своем микроблоге в Twitter.

<nobr>Тель-авивский</nobr> баскетбольный клуб <span class=error>Маккаби</span> исключил американского форварда <span class=error>Сонни</span> <span class=error>Уимса</span> из заявки в <span class=error>Евролиге</span> и отчислил из команды после отказа пройти <nobr>допинг-тест</nobr> сообщил известный баскетбольный журналист <span class=error>Дэвид</span> Пик в своем <span class=error>микроблоге</span> в Twitter. Увеличить
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В понедельник появилась информация, что 30-летний Уимс отказался сдать допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Сам игрок опроверг эти обвинения и сообщил, что не только прошел тест, но и сдал восемь допинг-проб мочи в течение шести часов.

По данным Пика, после произошедшего инцидента Уимс больше не будет защищать цвета «Маккаби».

С 2012 по 2015 год Уимс выступал за московский ЦСКА, став с армейцами трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2014 году он вошел в сборную всех звезд Евролиги. Летом 2016 года Уимс подписал двухлетний контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. В этом сезоне Евролиги форвард провел в составе израильского клуба 19 игр, в которых в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,4 передачи и 3,3 подбора.
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