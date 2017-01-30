«Маккаби» (Тель-Авив) отчислил баскетболиста Уимса после отказа сдать допинг-тест

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В понедельник появилась информация, что 30-летний Уимс отказался сдать допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Сам игрок опроверг эти обвинения и сообщил, что не только прошел тест, но и сдал восемь допинг-проб мочи в течение шести часов.

По данным Пика, после произошедшего инцидента Уимс больше не будет защищать цвета «Маккаби».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Source: Maccabi has removed Sonny Weems from its Euroleague roster and dismissed him from team. He'll no longer play for Tel Aviv.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/826070626486087681">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>