Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28602681/
30 января 2017, 18:11 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич признан MVP Евролиги в январе

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Сербский центровой белградского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Огнен Кузмич признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги по итогам января, сообщается на официальном сайте турнира.

В январе «Црвена Звезда» выиграла пять встреч из пяти в регулярном чемпионате Евролиги, доведя свою рекордную победную серию в турнире до семи матчей. Кузмич в среднем за игру набирал 11,6 очка и делал 8 подборов при индексе полезности «17,8».

Награда лучшему игроку января будет вручена 26-летнему центровому 3 февраля на ближайшем домашнем матче команды в Евролиге против турецкого «Анадолу Эфес».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

«Маккаби» (Тель-Авив) отчислил баскетболиста Уимса после отказа сдать допинг-тест

«Маккаби» (Тель-Авив) отчислил баскетболиста Уимса после отказа сдать допинг-тест

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» исключил американского форварда Сонни Уимса из заявки в Евролиге и отчислил из команды после отказа пройти допинг-тест, сообщил известный баскетбольный журналист Дэвид Пик в своем микроблоге в Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя