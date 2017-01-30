Баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич признан MVP Евролиги в январе
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Сербский центровой белградского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Огнен Кузмич признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги по итогам января, сообщается на официальном сайте турнира.
В январе «Црвена Звезда» выиграла пять встреч из пяти в регулярном чемпионате Евролиги, доведя свою рекордную победную серию в турнире до семи матчей. Кузмич в среднем за игру набирал 11,6 очка и делал 8 подборов при индексе полезности «17,8».
Награда лучшему игроку января будет вручена 26-летнему центровому 3 февраля на ближайшем домашнем матче команды в Евролиге против турецкого «Анадолу Эфес».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter