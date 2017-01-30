Баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич признан MVP Евролиги в январе

В январе «Црвена Звезда» выиграла пять встреч из пяти в регулярном чемпионате Евролиги, доведя свою рекордную победную серию в турнире до семи матчей. Кузмич в среднем за игру набирал 11,6 очка и делал 8 подборов при индексе полезности «17,8».

Награда лучшему игроку января будет вручена 26-летнему центровому 3 февраля на ближайшем домашнем матче команды в Евролиге против турецкого «Анадолу Эфес».