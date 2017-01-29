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29 января 2017, 17:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

18 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Астану» «+18»

Московский ЦСКА на своей площадке переиграл казахстанскую «Астану» со счётом 81:63 в матче регулярного первенстве Единой лиги ВТБ.

В первых трёх четвертях «армейцы» понемногу наращивали преимущество, а в середине заключительной четверти довели его до 19 баллов, обеспечив себе победу.

Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «армейцев» Нандо де Коло, который принёс команде 18 очков. У «Астаны» 12 очков на счету американского форварда Усмана Крубалли.
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