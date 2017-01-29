18 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Астану» «+18»

В первых трёх четвертях «армейцы» понемногу наращивали преимущество, а в середине заключительной четверти довели его до 19 баллов, обеспечив себе победу.



Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «армейцев» Нандо де Коло, который принёс команде 18 очков. У «Астаны» 12 очков на счету американского форварда Усмана Крубалли.

