18 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Астану» «+18»
Московский ЦСКА на своей площадке переиграл казахстанскую «Астану» со счётом 81:63 в матче регулярного первенстве Единой лиги ВТБ.
В первых трёх четвертях «армейцы» понемногу наращивали преимущество, а в середине заключительной четверти довели его до 19 баллов, обеспечив себе победу.
Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «армейцев» Нандо де Коло, который принёс команде 18 очков. У «Астаны» 12 очков на счету американского форварда Усмана Крубалли.
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