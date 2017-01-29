УНИКС уступил «Енисею», Трушкин набрал 17 очков
УНИКС на выезде уступил «Енисею» со счётом 66:75 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Ключевой в поединке стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли «+10», после чего удерживали преимущество вплоть до финального свистка. «Енисей» набрал в быстрых контратаках 12 очков против 2 у соперника и реализовал 82% штрафных против 62% у гостей.
Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал мощный форвард победителей Владислав Трушкин. У УНИКСа отличился атакующий защитник Кит Лэнгфорд, набравший 15 очков.
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