Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28589761/
29 января 2017, 14:18 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС уступил «Енисею», Трушкин набрал 17 очков

УНИКС на выезде уступил «Енисею» со счётом 66:75 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Ключевой в поединке стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли «+10», после чего удерживали преимущество вплоть до финального свистка. «Енисей» набрал в быстрых контратаках 12 очков против 2 у соперника и реализовал 82% штрафных против 62% у гостей.

Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал мощный форвард победителей Владислав Трушкин. У УНИКСа отличился атакующий защитник Кит Лэнгфорд, набравший 15 очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России