«Олимпиакос» одолел «Бамберг», Берч оформил дабл-дабл
Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете выиграл у немецкого «Бамберга» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77.
Хозяева выиграли первую четверть «+11» и сохраняли комфортное преимущество на протяжении большей части встречи. В заключительной 10-минутке гости смогли прибавить, но так и не догнали соперника.
Весомый вклад в успех «Олимпиакоса» внёс центровой Кхем Берч, оформивший
Греки занимают 3-е место в турнирной таблице, немцы — 12-е.
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