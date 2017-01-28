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28 января 2017, 7:24 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Олимпиакос» одолел «Бамберг», Берч оформил дабл-дабл

Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете выиграл у немецкого «Бамберга» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77.

Хозяева выиграли первую четверть «+11» и сохраняли комфортное преимущество на протяжении большей части встречи. В заключительной 10-минутке гости смогли прибавить, но так и не догнали соперника.

Весомый вклад в успех «Олимпиакоса» внёс центровой Кхем Берч, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов. Самым результативным у «Бамберга» стал форвард Николо Мелли, набравший 14 очков.

Греки занимают 3-е место в турнирной таблице, немцы — 12-е.
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