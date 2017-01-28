Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28581147/
28 января 2017, 1:28 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Мадридский «Реал» обыграл итальянский «Милан» в домашнем матче Евролиги

Баскетболисты мадридского «Реала» одержали домашнюю победу над итальянским «Миланом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 94:89 (22:18, 24:31, 23:24, 25:16). Самым результативным в составе «Реала» стал Серхио Льюль, в активе которого 20 очков и 9 передач. Еще 17 очков принес мадридцам Лука Дончич. У «Милана» лучшим был Крунослав Симон, набравший 20 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 3 февраля на выезде с «Басконией», «Милан» днем ранее примет турецкую «Дарюшафаку».

Результаты других матчей тура:

«Дарюшафака» — «Жальгирис» (Каунас) — 66:69,

«Барселона» (Испания) — «Баскония» — 79:93,

«Олимпиакос» (Греция) — «Бамберг» (Германия) — 83:77.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя