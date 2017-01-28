Мадридский «Реал» обыграл итальянский «Милан» в домашнем матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 94:89 (22:18, 24:31, 23:24, 25:16). Самым результативным в составе «Реала» стал Серхио Льюль, в активе которого 20 очков и 9 передач. Еще 17 очков принес мадридцам Лука Дончич. У «Милана» лучшим был Крунослав Симон, набравший 20 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 3 февраля на выезде с «Басконией», «Милан» днем ранее примет турецкую «Дарюшафаку».

Результаты других матчей тура:

«Дарюшафака» — «Жальгирис» (Каунас) — 66:69,

«Барселона» (Испания) — «Баскония» — 79:93,

«Олимпиакос» (Греция) — «Бамберг» (Германия) — 83:77.