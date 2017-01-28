«Дарушшафака» в домашнем матче Евролиги уступила «Жальгирису»
27 января в Стамбуле состоялся матч 20-го тура Евролиги, в рамках которого «Дарушшафака Догуш» принимала на своей площадке литовский «Жальгирис».
По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 66:69. Первая половина завершилась в пользу гостей, обеспечивших себе отрыв «+7». Последующие две четверти остались за «Дарушшафакой», однако отыгранных в них очков оказалось недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Брэдли Уонамэйкер, набравший 17 очков и совершивший 8 передач.
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