Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28581036/
28 января 2017, 1:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» в домашнем матче Евролиги уступила «Жальгирису»

27 января в Стамбуле состоялся матч 20-го тура Евролиги, в рамках которого «Дарушшафака Догуш» принимала на своей площадке литовский «Жальгирис».

По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 66:69. Первая половина завершилась в пользу гостей, обеспечивших себе отрыв «+7». Последующие две четверти остались за «Дарушшафакой», однако отыгранных в них очков оказалось недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Брэдли Уонамэйкер, набравший 17 очков и совершивший 8 передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России