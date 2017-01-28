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28 января 2017, 0:26 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Олимпиакос» одержал победу над «Бамбергом»

«Олимпиакос» на своей площадке обыграл «Бамберг» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Василис Спанулис, который набрал 15 очков. Греческий клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, имея 14 побед в своем активе.

Евролига.

Регулярный чемпионат.

«Олимпиакос» (Греция) — «Бамберг» (Германия) — 83:77 (24:13, 17:19, 24:24, 18:21).

О: Спанулис (15), Бирх (15), Лоески (13).

Б: Мелли (14), Зисис (13), Миллер (13).
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