«Олимпиакос» одержал победу над «Бамбергом»
«Олимпиакос» на своей площадке обыграл «Бамберг» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:77.
Самым результативным игроком встречи стал Василис Спанулис, который набрал 15 очков. Греческий клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, имея 14 побед в своем активе.
Евролига.
Регулярный чемпионат.
«Олимпиакос» (Греция) — «Бамберг» (Германия) — 83:77 (24:13, 17:19, 24:24, 18:21).
О: Спанулис (15), Бирх (15), Лоески (13).
Б: Мелли (14), Зисис (13), Миллер (13).
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