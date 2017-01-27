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В этом сезоне у ЦСКА уже был период, когда многие всерьез говорили о кризисе в игре москвичей. Трехматчевую серию поражений армейцы прервали уверенными победами над «Миланом» и «Брозе». Но затем вновь последовала неудача теперь уже во встрече с «Жальгирисом», которому столичный клуб не проигрывал в Евролиге 17 лет. Поединок против «Эфеса» должен был стать тестом для Димитриса Итудиса и его команды.

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ?

ЦСКА и «Эфес» предпочитают атакующий баскетбол: армейцы — лидеры турнира по набранным очкам, «Эфес» — третий. Правда, турки в числе первых не только по забитым, но и по пропущенным очкам, поэтому в таблице занимают девятую строчку. С самого начала встречи в «Мегаспорте» обе команды нацелились на быстрые броски издали и в плотную борьбу под кольцо не лезли. Гости мазали и открывали зоны на периметре, армейцы легко брали свое дальними бросками: за первые пять минут игры из 15 очков — 12 набрали трехочковыми.

Имея преимущество, ЦСКА снова расслабился. Поражения армейцев практически всегда результат бессмысленных потерь и плохой игры в защите. За три минуты турки заработали двенадцать безответных очков. Итудису пришлось повернуть невидимы тумблер и включить оборону. Пропускать москвичи начали заметно меньше, а в нападение стали зарабатывать фолы. Благодаря этому под концовку первой половины встречи ЦСКА смог догнать турков и выйти вперед на семь очков.

Обыграв «Анадолу Эфес», вновь заняли первое место в регулярном чемпионате Евролиги. Самым результативным стал Нандо Де Коло. На счету француза: 14 очков, 2 подбора, 4 передачи за 27 на площадке.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ КОНЦОВКА

Турецкий клуб хорошо играет под щитом. В его составе лучший по этому показателю Тайлер Ханикатт, который в прошлом сезоне выступал за подмосковные «Химки». Благодаря американцу, «Эфес» не позволял ЦСКА легко набирать очки, хотя броски армейцев и были точнее. Помимо Ханиката борьбу под щитом навязывал Брайант Данстон.

Вторую половину встречи москвичи начали ударно, быстро увеличили преимущество до 13 очков и сохранили его до заключительной десятиминутки. Если бы не два странных технических фола Хайнса и Воронцевича, счет в пользу ЦСКА был бы больше.

И тут на авансцену вышел защитник Томас Эртель. Благодаря его броскам и результативным передачам за пять минут до конца встречи «Эфес» сократил отставание до 7 очков. На кураже турки шли вперед, а ЦСКА, в который раз, совершал ошибки.

За десять секунд до конца встречи преимущество армейцев сократилось уже до двух очков. Штрафные заработал Джексон, но реализовал только один. В заключительной атаке «Эфесу» не хватило времени, чтобы набрать три очка. ЦСКА выиграл, но в очередной раз упустил концовку.