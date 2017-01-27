18 очков Ларкина помогли «Басконии» обыграть «Барселону» в Евролиге

К большому перерыву гости вели в счёте с преимуществом в 10 очков, а в третьей четверти увеличили отрыв до «+20». Лишь четвёртая четверть осталась за хозяевами паркета, которым удалось немного сократить отставание.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Басконии» Шейн Ларкин, на счету которого 18 очков и 5 передач.

