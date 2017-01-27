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27 января 2017, 23:25 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Итудис: ЦСКА хотел вернуться на победный путь, и нам это удалось

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Анадолу Эфес» (80:77) в матче 20-го тура Евролиги, состоявшемся 27 января в Москве.

«В жизни нет ничего лёгкого — никому ничего не гарантировано. Думаю, что сегодня мы были лучше. Здорово играли, вернулись в ритм и провели две очень хорошие тренировки после поражения в Каунасе — разбирали видео на протяжении трёх часов. Мы знаем, где мы находимся и какой клуб представляем. Мы доминировали на протяжении практически всей игры, здорово отрабатывая в обороне. При всём уважении к “Эфесу”, классной команде с отличным нападением, мы их сдержали, и после третьей четверти у них было всего 52 очка.

Брэндон Пол в последних матчах здорово атаковал из-за дуги, а сегодня только сделал одну неудачную попытку. Они всегда здорово атакуют с дистанции — мы же их удержали в пределах 20%. Конечно, в четвёртой четверти у нас возникли проблемы, когда они начали прессинговать. Но в целом исход матча для нас положительный — победа есть победа. Эта игра многое значила для “Эфеса”: они не хотели выпадать из ритма в гонке за 8-ю строчку после успеха в матче с “Дарушшафакой”. Мы тоже хотели вернуться на победный путь, и нам это удалось. Поздравляю своих парней», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.
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