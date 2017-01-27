Итудис: ЦСКА хотел вернуться на победный путь, и нам это удалось
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Анадолу Эфес» (80:77) в матче 20-го тура Евролиги, состоявшемся 27 января в Москве.
«В жизни нет ничего лёгкого — никому ничего не гарантировано. Думаю, что сегодня мы были лучше. Здорово играли, вернулись в ритм и провели две очень хорошие тренировки после поражения в Каунасе — разбирали видео на протяжении трёх часов. Мы знаем, где мы находимся и какой клуб представляем. Мы доминировали на протяжении практически всей игры, здорово отрабатывая в обороне. При всём уважении к “Эфесу”, классной команде с отличным нападением, мы их сдержали, и после третьей четверти у них было всего 52 очка.
Брэндон Пол в последних матчах здорово атаковал
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