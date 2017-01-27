ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, несмотря на 24 очка Томаса
Москве состоялся матч 20-го тура Евролиги, в рамках которого ЦСКА на своём паркете принимал турецкий «Анадолу Эфес».
По итогам встречи «армейцы» одержали победу со счётом. На большой перерыв ЦСКА ушёл с преимуществом по очкам «+7», а в третьей четверти увеличил отрыв до «+13». Последний отрезок матча остался за гостями, однако «армейцы» не упустили победу в игре.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Эртель Томас, набравший 24 очка.
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