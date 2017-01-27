Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28580296/
27 января 2017, 22:35 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, несмотря на 24 очка Томаса

Москве состоялся матч 20-го тура Евролиги, в рамках которого ЦСКА на своём паркете принимал турецкий «Анадолу Эфес».

По итогам встречи «армейцы» одержали победу со счётом. На большой перерыв ЦСКА ушёл с преимуществом по очкам «+7», а в третьей четверти увеличил отрыв до «+13». Последний отрезок матча остался за гостями, однако «армейцы» не упустили победу в игре.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Эртель Томас, набравший 24 очка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России