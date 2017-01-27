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27 января 2017, 17:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» встретится с «Ольденбургом» в 1/16 финала Лиги чемпионов

27 января в штаб-квартире Лиги чемпионов FIBA, расположенной в Ми (Швейцария), состоялась жеребьёвка первого раунда турнира, по итогам которой определился первый соперник саратовского «Автодора».

На стадии 1/16 финала саратовцам будет противостоять немецкий «Ольденбург». Первый матч между этими командами состоится 7 февраля в Саратове, а ответная встреча пройдёт 21 февраля в Ольденбурге.

Команда, которая выйдет победителем из этого противостояния, в 1/8 финала встретится с турецким «Банвитом».
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