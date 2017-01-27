«Автодор» встретится с «Ольденбургом» в 1/16 финала Лиги чемпионов

На стадии 1/16 финала саратовцам будет противостоять немецкий «Ольденбург». Первый матч между этими командами состоится 7 февраля в Саратове, а ответная встреча пройдёт 21 февраля в Ольденбурге.



Команда, которая выйдет победителем из этого противостояния, в 1/8 финала встретится с турецким «Банвитом».