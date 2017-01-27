«Нужно сделать шаг вперёд и вернуться на победный путь. Ожидаю, что моя команда избежит прежних ошибок. Также ожидаю большого сражения, потому что “Анадолу Эфес” — очень хорошая, конкурентоспособная команда. В ней три новичка — Пол, Кирк и Мутаф — по сравнению с матчем первого круга. Соперники только что справились с “Дарушшафакой”, командой, играющей в высоком темпе. Имеющийся атлетизм помогает им быть одной из лучших обороняющихся команд Евролиги, которая, к тому же, любит бежать», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.