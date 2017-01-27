Владимир Гомельский: УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах УНИКСа на попадание в
плей-офф Евролиги.
В четверг казанцы проиграли на выезде «Маккаби»
— УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил. Потеря Понкрашова и Колома, а также явно неудачная игра Столла подвела команду Евгения Пашутина. Теоретические шансы на попадание в восьмерку еще есть. Но многое будет зависеть от того, как Пашутин сумеет настроить своих легионеров на борьбу, — написал Гомельский.
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