Владимир Гомельский: УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил

В четверг казанцы проиграли на выезде «Маккаби» Т-А (52:60). После 20 матчей УНИКС занимает 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги. Лидируют ЦСКА и «Реал».

— УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил. Потеря Понкрашова и Колома, а также явно неудачная игра Столла подвела команду Евгения Пашутина. Теоретические шансы на попадание в восьмерку еще есть. Но многое будет зависеть от того, как Пашутин сумеет настроить своих легионеров на борьбу, — написал Гомельский.