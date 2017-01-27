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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28574111/
27 января 2017, 13:50 | Баскетбол: Еврокубки | Советский спорт

Владимир Гомельский: УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах УНИКСа на попадание в плей-офф Евролиги.

В четверг казанцы проиграли на выезде «Маккаби» Т-А (52:60). После 20 матчей УНИКС занимает 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги. Лидируют ЦСКА и «Реал».

— УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил. Потеря Понкрашова и Колома, а также явно неудачная игра Столла подвела команду Евгения Пашутина. Теоретические шансы на попадание в восьмерку еще есть. Но многое будет зависеть от того, как Пашутин сумеет настроить своих легионеров на борьбу, — написал Гомельский.
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