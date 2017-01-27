Кит Лэнгфорд: «Маккаби» просто использовал меня

— «Маккаби» дал мне понять, что я — их цель номер один, — приводит слова. Я был открыт для переговоров. Я разговаривал с одним из руководителей клуба, он сделал мне разумное предложение и сказал не переподписывать контракт с УНИКСом. Я приготовился к тому, что мы заключим соглашение, но ответа не получил. Ни звонка. Ни сообщения. Ни электронного письма. Люди делали вид, будто не понимают, о чем я говорю, о каком соглашении. Это сделало меня очень злым. Я думал, что у меня настоящие друзья в «Маккаби». Я доверял им, а они просто использовали меня. Для «Маккаби» лучше, чтобы я молчал. Все встало на свои места, когда они подписали Сонни Уимса. Я — не дурак, он пришел из НБА, но, оглядываясь назад, лучше бы я не раскрывался «Маккаби». «Маккаби» повернулся ко мне спиной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Keith Langford. Sonny Weems. Maccabi. <a href="https://t.co/KN3rhNdN7Y">pic.twitter.com/KN3rhNdN7Y</a></p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/824669383909933056">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>