Кит Лэнгфорд: «Маккаби» просто использовал меня
Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал, что мог прошлым летом перебраться в «Маккаби», но израильский клуб не сдержал свое обещание. 33-летний американец очень разозлился на команду из
Тель-Авива.
— «Маккаби» дал мне понять, что я — их цель номер один, — приводит слова. Я был открыт для переговоров. Я разговаривал с одним из руководителей клуба, он сделал мне разумное предложение и сказал не переподписывать контракт с УНИКСом. Я приготовился к тому, что мы заключим соглашение, но ответа не получил. Ни звонка. Ни сообщения. Ни электронного письма. Люди делали вид, будто не понимают, о чем я говорю, о каком соглашении. Это сделало меня очень злым. Я думал, что у меня настоящие друзья в «Маккаби». Я доверял им, а они просто использовали меня. Для «Маккаби» лучше, чтобы я молчал. Все встало на свои места, когда они подписали Сонни Уимса. Я — не дурак, он пришел из НБА, но, оглядываясь назад, лучше бы я не раскрывался «Маккаби». «Маккаби» повернулся ко мне спиной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter