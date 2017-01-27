Евгений Пашутин: УНИКСу в матче с «Маккаби» не хватило Параховского

— «Маккаби» хорошо играл в защите и доставил нам много проблем, — приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. — В их составе играли большие парни, поэтому нам тяжело было находить свободные зоны. Оба соперника играли позиционно и не могли найти свой ритм в атаке. В баскетболе все просто — если не забрасываешь, то проигрываешь. Все же мы боролись и не сдавали до конца. Команде не хватило Параховского, он большая часть УНИКСа.