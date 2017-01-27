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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28568709/
27 января 2017, 9:18 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Евгений Пашутин: УНИКСу в матче с «Маккаби» не хватило Параховского

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (52:60) отметил, что команде не хватало центрового Артема Параховского. По словам наставника, казанцы не смогли найти свободные зоны в обороне соперника.

Главный тренер <span class=error>УНИКСа</span> Евгений <span class=error>Пашутин</span> после матча регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> против <span class=error>Маккаби</span> (52:60) отметил что команде не хватало центрового Артема <span class=error>Параховского</span>. По словам наставника <span class=error>казанцы</span> не смогли найти свободные зоны в обороне соперника. Увеличить
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— «Маккаби» хорошо играл в защите и доставил нам много проблем, — приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. — В их составе играли большие парни, поэтому нам тяжело было находить свободные зоны. Оба соперника играли позиционно и не могли найти свой ритм в атаке. В баскетболе все просто — если не забрасываешь, то проигрываешь. Все же мы боролись и не сдавали до конца. Команде не хватило Параховского, он большая часть УНИКСа.
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