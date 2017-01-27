Евгений Пашутин: УНИКСу в матче с «Маккаби» не хватило Параховского
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (52:60) отметил, что команде не хватало центрового Артема Параховского. По словам наставника, казанцы не смогли найти свободные зоны в обороне соперника.
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— «Маккаби» хорошо играл в защите и доставил нам много проблем, — приводит
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