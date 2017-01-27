Привет от бывшего. УНИКС не удержал Гудлока и проиграл «Маккаби»

Потерпев унизительное поражение от «Галатасарая» в прошлом туре «Маккаби» горел желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. А отсутствие, наряду с давно травмированным Кино Коломом, ещё и стартового центрового УНИКСа Артёма Параховского значительно облегчало задачу хозяев.



Вышедший вместо Параховского в стартовом составе Артём Клименко вначале отметился попаданием со средней дистанции, но затем на первый план вышли его ошибки в обороне. Например, когда он не успевал ставить спину оппонентам и дал возможность Колтону Айверсону эффектно добить сверху. Игроки «Маккаби» почувствовали слабое место соперника в обороне в трёхсекундной и сделали ставку на проходы под кольцо. Особенно хорошо это удавалось обыгрывавшему опекунов на дуге стартовым рывком Девину Смиту, который забил и трёхочковый. Ещё хуже обстояли у УНИКСа дела в нападении. Без доминирующего центрового и плотно прикрытого после точного броска на первой минуте Кита Лэнгфорда гости были вынуждены часто атаковать с периметра, но за первые 10 минут не реализовали ни одной «бомбы». И после очередного прорыва Виктора Радда, завершившегося нарушением правил и пробитием штрафных, израильтяне повели «+10».

Ситуацию немного изменил выход Латэвиуса Уильямса и Марко Банича, которые явно добавили гостям мощи под щитами, но всё же стартовую четверть уверенно выиграли хозяева — 16:9.

Во второй четверти подопечные Евгения Пашутина, сделав правильные выводы, насытили пространство под своим кольцом. В результате, израильтяне, атакуя с большим сопротивлением, стали чаще промахиваться, хотя проходы появившегося на площадке лишь под конец первой десятиминутки экс-игрока УНИКСа Эндрю Гудлока позволяли им некоторое время удерживать перевес. Но затем Орландо Джонсон и Вадим Панин на время подобрали ключи к «краске» «Маккаби». А после двух подряд дальних попаданий Джонсона, спустя 15 минут после стартового свистка прервавшего череду промахов с периметра, его команда сократила отставание до всего «-2». Однако концовка весьма малорезультативной первой половины осталась за хозяевами. Вернувшийся на площадку Клименко вначале ошибся в нападении, а потом зачем-то смахнул опускавшийся явно мимо своего кольца мяч, подарив Галу Мекелю 2 очка, а его команде внушительный перевес к большому перерыву — 33:24.

Во второй половине игра была такой же медленной и вязкой. Поэтому даже небольшой рывок одной из команд существенно влиял на общую ситуацию. Так УНИКС, не пропустив ни одного очка за первые три минуты, сократил разрыв почти вдвое. Но затем после обмена трёхочковыми Йогева Охайона и Панина, Сонни Уимз и Гудлок довели преимущество израильтян до «+10».