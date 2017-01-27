Привет от бывшего. УНИКС не удержал Гудлока и проиграл «Маккаби»
Слабая реализация бросков Лэнгфорда и отсутствие Параховского с Коломом привели к самому серьёзному провалу нападения казанцев в сезоне.
Потерпев унизительное поражение от «Галатасарая» в прошлом туре «Маккаби» горел желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. А отсутствие, наряду с давно травмированным Кино Коломом, ещё и стартового центрового УНИКСа Артёма Параховского значительно облегчало задачу хозяев.
Вышедший вместо Параховского в стартовом составе Артём Клименко вначале отметился попаданием со средней дистанции, но затем на первый план вышли его ошибки в обороне. Например, когда он не успевал ставить спину оппонентам и дал возможность Колтону Айверсону эффектно добить сверху. Игроки «Маккаби» почувствовали слабое место соперника в обороне в трёхсекундной и сделали ставку на проходы под кольцо. Особенно хорошо это удавалось обыгрывавшему опекунов на дуге стартовым рывком Девину Смиту, который забил и трёхочковый. Ещё хуже обстояли у УНИКСа дела в нападении. Без доминирующего центрового и плотно прикрытого после точного броска на первой минуте Кита Лэнгфорда гости были вынуждены часто атаковать с периметра, но за первые 10 минут не реализовали ни одной «бомбы». И после очередного прорыва Виктора Радда, завершившегося нарушением правил и пробитием штрафных, израильтяне повели «+10».
Ситуацию немного изменил выход Латэвиуса Уильямса и Марко Банича, которые явно добавили гостям мощи под щитами, но всё же стартовую четверть уверенно выиграли хозяева — 16:9.
Во второй четверти подопечные Евгения Пашутина, сделав правильные выводы, насытили пространство под своим кольцом. В результате, израильтяне, атакуя с большим сопротивлением, стали чаще промахиваться, хотя проходы появившегося на площадке лишь под конец первой десятиминутки
Во второй половине игра была такой же медленной и вязкой. Поэтому даже небольшой рывок одной из команд существенно влиял на общую ситуацию. Так УНИКС, не пропустив ни одного очка за первые три минуты, сократил разрыв почти вдвое. Но затем после обмена трёхочковыми Йогева Охайона и Панина, Сонни Уимз и Гудлок довели преимущество израильтян до «+10».
Им симметрично ответили третий раз забивший
На старте заключительной четверти агрессивность Коти Кларка и Банича позволила казанцам выйти на дистанцию одного дальнего броска от соперника. Но сразу после этого пятый фол получил Джонсон. По такой игре на фоне неудачных действий Лэнгфорда, реализовавшего за поединок лишь 3 из 15 бросков с игры, потеря ещё одного баскетболиста, умеющего решать исход атак в одиночку, стала критичной для гостей. Тем более, что у соперника игрок с такими же навыками наоборот набрал обороты.
Почувствовав это, хозяева стали разыгрывать для Гудлока изоляции, а тот прорывался под кольцо и забивал. Лэнгфорд в ответ попытался взять своё, провоцируя оппонентов на фолы, но даже с линии штрафных попадал лишь через раз. На последней минуте Кит с шестой попытки
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