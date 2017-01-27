ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» в матче баскетбольной Евролиги

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На нынешней неделе в Евролиге проходят сразу два тура, и в предыдущем матче ЦСКА неожиданно уступил одному из аутсайдеров — команде из Каунаса. Воспользовавшись осечкой конкурента, догнал ЦСКА другой фаворит Евролиги — испанский «Реал», который в первом круге победил армейцев. В январе армейцы дважды уступили в гостях, одержав при этом две победы на своей площадке.

Такие же результаты в новом году показывает и команда из Стамбула, которая предыдущий матч провела в среду, со счетом 93:81 обыграв земляков из «Дарюшшафаки». «Дарюшшафака» — конкурент «Эфеса» в борьбе за попадание в первую восьмерку, одержав 10 побед, этот клуб идет на восьмом месте, тогда как у ближайшего соперника армейцев после 19 матчей — девять побед.

13 национальных титулов «Эфеса».

«Анадолу Эфес» — самый титулованный клуб Турции, 13-кратный чемпион страны. Однако Евролига этой команде не покорялась, хотя в 1996 году тогда еще «Эфес Пилсен» выиграл Кубок Корача. В главном же еврокубке стамбульцы дважды занимали третье место (2000, 2001), в последние годы останавливаясь на стадии «топ-16» либо в четвертьфинале.

Главным тренером «Анадолу Эфеса» является 51-летний хорватский специалист Велимир Перасович, который в 2015 году привел испанскую «Валенсию» к победе в Кубке Европы. Лидер «Эфеса» — выступавший ранее за «Локомотив-Кубань» американский форвард Деррик Браун.

25 октября «Эфес» встречался с ЦСКА на своей площадке во втором туре Евролиги, уступив со счетом 87:93. Армейцы создали хороший задел в первой половине встречи и сохранили его, несмотря на хорошую игру хозяев. По сравнению с осенним матчем «Эфес» усилился тремя баскетболистами, а наставник армейцев Димитрис Итудис особо отметил хорошую физическую подготовку соперника, благодаря чему «Анадолу Эфес» входит в число лидеров Евролиги по подборам.

Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» пройдет на столичной арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.