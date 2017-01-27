УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в Евролиге, Гудлок набрал 17 очков

В первой четверти баскетболисты российского клуба набрали только 9 очков, разрешив сопернику уйти в отрыв. Во второй половине матча игроки УНИКСа выиграли третью четверть со счётом 14:12, но этого оказалось недостаточно для борьбы за победу в заключительные 10 минут.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. На его счету 17 очков, 2 подбора и 1 перехват.