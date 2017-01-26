Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28567733/
26 января 2017, 23:12 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Кузмича помог «Црвене Звезде» обыграть «Панатинаикос» в Евролиге

Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете обыграла греческий «Панатинаикос» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 72:66.

Хозяева выиграли первую четверть со счётом 20:14, после чего сумели удержать преимущество к перерыву. В третьей четверти «Панатинаикос» отыграл несколько очков, но для победы этого не хватило.

Наибольшее количество очков набрал американский форвард «Панатинаикоса» Кенни Гэбриэл, а самым эффективным в матче стал представитель сербов Огнен Кузмич, которому удалось оформить дабл-дабл — 10 очков и 14 подборов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России