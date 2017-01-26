Дабл-дабл Кузмича помог «Црвене Звезде» обыграть «Панатинаикос» в Евролиге

Хозяева выиграли первую четверть со счётом 20:14, после чего сумели удержать преимущество к перерыву. В третьей четверти «Панатинаикос» отыграл несколько очков, но для победы этого не хватило.



Наибольшее количество очков набрал американский форвард «Панатинаикоса» Кенни Гэбриэл, а самым эффективным в матче стал представитель сербов Огнен Кузмич, которому удалось оформить дабл-дабл — 10 очков и 14 подборов.