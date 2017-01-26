«Фенербахче» переиграл «Галатасарай» в Евролиге, несмотря на 21 очко Шильба

Гости выиграли первую четверть со счётом 27:19, после чего сумели только увеличить преимущество к перерыву ещё на 5 очков. Во второй половине матча «Фенербахче» перехватил инициативу — 23:12 и 21:14.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Галатасарая» Блэйк Шильб. На его счету 21 очко, 2 перехвата, 7 передач и 2 подбора.