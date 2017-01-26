«Фенербахче» переиграл «Галатасарай» в Евролиге, несмотря на 21 очко Шильба
В стамбульском дерби «Фенербахче» на домашнем паркете обыграл «Галатасарай» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:80.
Гости выиграли первую четверть со счётом 27:19, после чего сумели только увеличить преимущество к перерыву ещё на 5 очков. Во второй половине матча «Фенербахче» перехватил инициативу — 23:12 и 21:14.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Галатасарая» Блэйк Шильб. На его счету 21 очко, 2 перехвата, 7 передач и 2 подбора.
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