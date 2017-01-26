26 очков Вейдемана помогли «Калеву» обыграть «Парму» в Лиге ВТБ

Игроки «Калева» уверенно выиграли первую четверть со счётом 33:15, после чего начали использовать полученное преимущество. Четвёртую десятиминутку «Калев» проиграл 14:31, но это не помешало команде победить.



Самым результативным игроком матча стал защитник эстонцев Райн Вейдеман. Он набрал 26 очков, совершил 3 подбора и отдал 4 передачи. Наибольшее количество очков в составе гостей у Ивана Ухова — 20.

