Баскетболист «Химок» Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 Еврокубка

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«Химки» в среду нанесли поражение немецкому «Ратиофарм Ульм» со счетом 85:84, Швед стал самым результативным игроком встречи с 32 очками. Также он записал на свой счет четыре подбора, восемь передач и один перехват.

После этой победы подмосковный клуб обеспечил себе выход в следующую стадию турнира, имея в активе три победы после четырех матчей.

В следующем матче «Химки» 1 февраля на выезде встретятся с литовским «Техасасом».