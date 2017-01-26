Баскетболист «Химок» Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 Еврокубка
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Защитник российского баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком четвертого тура раунда Топ-16 Кубка Европы. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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«Химки» в среду нанесли поражение немецкому «Ратиофарм Ульм» со счетом 85:84, Швед стал самым результативным игроком встречи с 32 очками. Также он записал на свой счет четыре подбора, восемь передач и один перехват.
После этой победы подмосковный клуб обеспечил себе выход в следующую стадию турнира, имея в активе три победы после четырех матчей.
В следующем матче «Химки» 1 февраля на выезде встретятся с литовским «Техасасом».
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