«Енисей» сыграет с турецким «Бююкчекмедже» в 1/8 финала Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» сыграют с турецким «Бююкчекмедже» в 1/8 финала Кубка Европы FIBA, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Ранее в среду «Енисей» обыграл португальскую «Бенфику» в матче второго группового этапа турнира и вышел в
Другие пары 1/8 финала Кубка Европы FIBA:
«Газинтеп Баскетбол» (Турция) — «Нагария» (Израиль);.
«Элан Шалон» (Франция) — «Кёрменд» (Венгрия);.
«По-Ортез» (Франция) — «Остенде» (Бельгия);.
«Нантер» (Франция) — «Шарлеруа» (Бельгия);.
«Ушак Спортиф» (Турция) — «Орадя» (Румыния);.
«Цибона» (Хорватия) — «Зелёна-Гура» (Польша);.
«Катая» (Финляндия) — «Бонн» (Германия).
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