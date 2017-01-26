Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28564304/
26 января 2017, 17:29 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Енисей» сыграет с турецким «Бююкчекмедже» в 1/8 финала Кубка Европы FIBA

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» сыграют с турецким «Бююкчекмедже» в 1/8 финала Кубка Европы FIBA, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

Ранее в среду «Енисей» обыграл португальскую «Бенфику» в матче второго группового этапа турнира и вышел в плей-офф с 1-го места в группе. Даты матчей — 8 и 22 февраля, первую встречу красноярская команда проведет дома.

Другие пары 1/8 финала Кубка Европы FIBA:

«Газинтеп Баскетбол» (Турция) — «Нагария» (Израиль);.

«Элан Шалон» (Франция) — «Кёрменд» (Венгрия);.

«По-Ортез» (Франция) — «Остенде» (Бельгия);.

«Нантер» (Франция) — «Шарлеруа» (Бельгия);.

«Ушак Спортиф» (Турция) — «Орадя» (Румыния);.

«Цибона» (Хорватия) — «Зелёна-Гура» (Польша);.

«Катая» (Финляндия) — «Бонн» (Германия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя