Определились все участники 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка
ФИБА-Европа определились все участники первого раунда плей-офф — 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск», потерявшие шансы на выход в
Из других групп в 1/8 финала вышли немецкий «Бонн», французские «Элан», «По Ортез», турецкие «Газиантеп», «Демир» и российский «Енисей». К ним присоединятся 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов: бельгийский «Остенде», хорватская «Цибона», румынская «Орадя», израильский «Ирони», финская «Катая», французский «Шарлеруа», турецкий «Ушак», польская «Зелена Гора».
Жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка
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