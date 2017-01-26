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26 января 2017, 9:31 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Определились все участники 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка ФИБА-Европа определились все участники первого раунда плей-офф — 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты Цмокі-Мінск потерявшие шансы на выход в <nobr>плей-офф</nobr> в заключительном матче победили на своей арене французский <span class=error>Нантер</span> со счетом 88:82 (18:18 23:23 24:23 23:18). Увеличить
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск», потерявшие шансы на выход в плей-офф, в заключительном матче победили на своей арене французский «Нантер» со счетом 88:82 (18:18, 23:23, 24:23, 23:18). Самым результативным в составе минчан стал Дрю Джойс, у которого 18 очков, Александр Кудрявцев и Неманья Милошевич набрали по 15 баллов. Несмотря на поражение в Минске, «Нантер» пробился в 1/16 финала вместе с венгерским «Кермендом», который в 6-м туре соревнований в группе N одолел у себя дома израильский клуб «Бней Герцлия» 91:88. Итоговое положение: «Керменд» — 10 очков, «Нантер» — 10, «Цмокi-Мiнск — 9, «Бней Герцлия» — 6.

Из других групп в 1/8 финала вышли немецкий «Бонн», французские «Элан», «По Ортез», турецкие «Газиантеп», «Демир» и российский «Енисей». К ним присоединятся 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов: бельгийский «Остенде», хорватская «Цибона», румынская «Орадя», израильский «Ирони», финская «Катая», французский «Шарлеруа», турецкий «Ушак», польская «Зелена Гора».

Жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа состоится сегодня в Мюнхене, а сами матчи за выход в четвертьфинал пройдут 8 и 22 февраля.

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