«Енисей» разгромил «Бенфику» и вышел в плэй-офф Кубка Европы ФИБА
Соперник по стадии «на вылет» определится 26 января.
Баскетболисты «Енисея» вышли в раунд
Красноярцы не испытали особых проблем с действующим чемпионом Португалии. В каждой четверти «Енисей» постепенно наращивал свое преимущество, в итоге доведя его до 31 очка. Матч завершился со счетом 89:58 в пользу сибиряков.
Лучшим в составе красноярской команды стал Александр Павлов. Баскетболист набрал 12 очков. Больше всего баллов — в копилке игрока «Бенфики» Равена Барбера (16).
По итогам второго группового этапа «Енисей» набрал 11 очков в 6 матчах. Это позволило занять «чистое» первое место в квартете P и пройти дальше.
Сейчас известны имена всех 16 участников стадии
Жеребьевка первой стадии игр «на вылет» пройдет 26 января. Первые матчи намечены на февраль. Решающий матч турнира пройдет в мае.
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