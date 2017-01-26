«Енисей» разгромил «Бенфику» и вышел в плэй-офф Кубка Европы ФИБА

Баскетболисты «Енисея» вышли в раунд плэй-офф Кубка Европы ФИБА. Это стало известно после разгромной победы над португальской «Бенфикой» в ночь на 26 января по красноярскому времени. Матч прошел на площадке арены «Павильхао Фиделидаде» в Лиссабоне.

Красноярцы не испытали особых проблем с действующим чемпионом Португалии. В каждой четверти «Енисей» постепенно наращивал свое преимущество, в итоге доведя его до 31 очка. Матч завершился со счетом 89:58 в пользу сибиряков.

Лучшим в составе красноярской команды стал Александр Павлов. Баскетболист набрал 12 очков. Больше всего баллов — в копилке игрока «Бенфики» Равена Барбера (16).

По итогам второго группового этапа «Енисей» набрал 11 очков в 6 матчах. Это позволило занять «чистое» первое место в квартете P и пройти дальше.

Сейчас известны имена всех 16 участников стадии плэй-офф. Отметим выход турецкого «Демир Иншаата», с которым «Енисей» играл на первом групповом этапе. Также в 1/8 финала сыграет хорватская «Цибона», тяжелейшая победа над которой в прошлом сезоне позволила выйти «Енисею» в «Финал четырех».

Жеребьевка первой стадии игр «на вылет» пройдет 26 января. Первые матчи намечены на февраль. Решающий матч турнира пройдет в мае.